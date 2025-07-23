شريف عامر: الرئيس السيسي وجّه رسالة طمأنة للمصريين بشأن أزمة الإيجار القديم

قال الإعلامي شريف عامر، خلال برنامجه "يحدث في مصر"، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو لم تخلُ من رسائل مباشرة تهم المواطن، موضحًا أن اللافت في الكلمة هو تأكيد الرئيس على أن الثورة كانت مشهدًا خالدًا في تاريخ الأمة، لكنها حملت أيضًا رسائل سياسية واجتماعية مهمة ترتبط بما يعيشه المصريون اليوم.

وأشار شريف عامر، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن ملف الإيجار القديم كان أحد هذه الرسائل، حيث قال الرئيس السيسي بوضوح أن مصر لن تترك مستحقًا لسكن يقع في دوامة القلق على غده.

وشدد شريف عامر، على أن هذه رسالة طمأنة مباشرة من الرئيس للمواطنين، خاصة في ظل حالة القلق المجتمعي المرتبطة بالقانون الجديد، موضحًا أن ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، يُكمل هذه الرسالة، حيث كشف عن الإعداد النهائي للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، مع تكليف وزير الإسكان بإطلاق منصة إلكترونية لتوفير السكن البديل للمستأجرين، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة في التطبيق.

وأوضح شريف عامر، أن هذه الرسائل تأتي دائمًا في المناسبات الوطنية الكبرى، حيث تختار القيادة السياسية توقيتًا دقيقًا للإعلان عن خطوات جوهرية تمس حياة المواطن.