مدبولي: بدء كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم.. ولا ضرر على المستأجرين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إننا بدأنا بالفعل في كتابة اللائحة التنفيذية لـ قانون الإيجار القديم، بعد الانتهاء من مناقشاته في مجلس النواب.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: هناك لجنة لوضع البدائل المناسبة للمستأجرين، ولن يضار أي أحد من قانون الإيجار القديم.

كما قال رئيس مجلس الوزراء إن البنك المركزي أصدر تقريرا بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفر النقد الاجنبي، مشيرا إلى أن سعر صرف الدولار انخفض الفترة الماضية .

المؤشرات الاقتصادية

وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على المؤشرات الاقتصادية كما وجه الوزراء بالعمل مع القطاع الخاص لتوفير السلع الغذائية الاساسية وتؤمنون باسعار مناسبة للمواطنين .

وتابع مدبولي أنه عقد عددا من الاجتماعات لتوفير السلع وخاصة السكر مع خفض الاسعار.

فيما زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ موقع المحطة النووية بالضبعة، حيث كان في استقباله المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.