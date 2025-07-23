أحمد موسى: الرئيس السيسى ينفذ كل تعهداته.. وكلماته عن الإيجار القديم رسالة طمأنة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ثورة 23 يوليو أعادت مصر إلى شعبها، بفضل الضباط الأحرار الذين قادوا هذه الحركة المباركة، ونجحوا في دحر الاستعمار وإرجاع الوطن لأهله.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن ثورة يوليو منحت المصريين دروسًا مهمة لتجنب الأخطاء، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عام 2014 تسير وفق خطة طموحة.

وأضاف أن مصر تمكنت من هزيمة الإرهاب بفضل تلاحم الجيش والشرطة والشعب، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، بعث برسائل طمأنة بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة التي قضت على العشوائيات لن تترك الأسر دون سكن.

الرئيس السيسي نفذ كل ما تعهد به

وأوضح أن الرئيس السيسي نفذ كل ما تعهد به منذ توليه الرئاسة، حيث تم القضاء على أزمة العشوائيات، وحل مشكلة الغاز، وتم إنشاء بنية تحتية قوية.

وأشار موسى إلى أن بعض الدول تعاني من وجود ميليشيات ولن تعود إلى الاستقرار، في حين أن الصورة في مصر واضحة أمام الجميع، ومع ذلك لا تزال هناك محاولات لإثارة الأزمات الداخلية، والتشويش على الإنجازات رغم كل التحديات.

وشدد على أن الرئيس السيسي دائمًا يُشيد بالشعب المصري، لوقوفه في صف الوطن والدفاع عنه، مؤكدًا وجود محاولات لإحداث انقسام بين المصريين، لكنها فشلت أمام وعي الشعب.