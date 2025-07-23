طعام مسموم على مائدة نتنياهو؟.. أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية| شاهد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إسرائيل تشهد معارك خطيرة، متسائلًا: "هل تناول نتنياهو طعامًا مسممًا أم كانت هناك محاولة لاغتياله؟".

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن "لا تهجير، ومصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن الرئيس السيسي كان أول رئيس في العالم يُعلن هذا الموقف.

التهجير يعني تصفية القضية

وأشار إلى أن التهجير يعني تصفية القضية، ومصر ترفض تمامًا هذا المفهوم، مؤكدًا أنه لا توجد أرض بلا شعب، وأن بقاء الشعب الفلسطيني على أراضيه حق مشروع، ومن يخرج منها لا يستطيع العودة.

وأوضح أن رئيس الوزراء أكد أيضًا على مؤتمر 4 مارس الماضي الذي حمل عنوان "قمة فلسطين"، حيث حصلت مصر على موافقة عربية وإسلامية بشأن خطة إعادة إعمار قطاع غزة.