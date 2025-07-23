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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موقفها ثابت.. أحمد موسى: مصر ترفض التهجير وتتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية ثابتة في موقفها الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرًا إلى أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمره الصحفي الأخير بشأن غزة يعكس الموقف المصري المعروف والراسخ، رغم محاولات التشويش والتشكيك التي تروج لها بعض الجهات.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن بعض الجماعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيم الإخوان تسعى للنيل من صورة مصر وجهودها الداعمة للقضية الفلسطينية، رغم أن موقف القاهرة يحظى بإجماع دولي وإقليمي.

وأشار إلى تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 أكتوبر 2023 خلال فعالية بأكاديمية الشرطة، حيث شدد على رفض مصر القاطع للتهجير، وقال حينها: "لا تهجير.. ومصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كان أول من أعلن هذا الموقف بوضوح على المستوى الدولي.

وأضاف أن مصر ترى في التهجير خطرًا وجوديًا على القضية الفلسطينية، موضحًا أن الأرض لا تُفقد إلا بخروج شعبها منها، ومن يغادرها قد لا يتمكن من العودة، وهو ما يجعل من تمسك الفلسطينيين بأرضهم حقًا مشروعًا تدعمه القاهرة.

 

أحمد موسى الدولة المصرية تهجير الفلسطينيين الإخوان السيسي

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