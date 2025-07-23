مدبولي: معبر رفح لم يغلق ومصر قدمت 80% من مساعدات غزة واستقبلت الجرحى

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة لا ستهدف بيع أصول الدولة مشيرا الى انها تعمل على تعظيم أصول الدولة، وأنه ليس من المناسب بيع الاصول التاريخية .

وأكد مدبولي ان اي معاناة لاشقائنا الفلسطينين تؤثر في الجميع مؤكدا أن الرئيس السيسي اكد ان مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية كما اكد على رفضه لتهجير الشعب الفلسطيني .

فيما أشار الى ان مصر انخرطت في العمل للوساطة لوقف اطلاق النار في قطاع غزة مؤكدا ان مصر تبنت خطة إعادة اعمار غزة لافتا إلى ان الدول الاسلامية تؤيد خطة مصر لاعادة الاعمار.

واكد مدبولي ان معبر رفح لم يغلق يوم واحد من الجانب المصري مؤكدا ان 80٪؜ من المساعدات التي دخلت لقطاع غزة مصرية 100٪؜ من الدولة المصرية والمجتمع المدني المصري مشيرا الي ان مصر استقبلت ايضا الجرحى والمصابين من الفلسطينين.