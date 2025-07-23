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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية.. والإخوان يشككون في دور مصر.. فيديو

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
قسم التوك شو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمره الصحفي بشأن غزة معروف للعالم بأسره، لكن بعض العصابات الإرهابية من جماعة الإخوان تحاول التشكيك في دور مصر تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن إسرائيل تشهد معارك خطيرة، متسائلًا: "هل تناول نتنياهو طعامًا مسممًا أم كانت هناك محاولة لاغتياله؟".

وأضاف أن يوم 10 أكتوبر 2023 في أكاديمية الشرطة شهد تصريحًا واضحًا للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيه: "لا تهجير، ومصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية"، مشددًا على أن السيسي كان أول رئيس في العالم يُعلن هذا الموقف.

التهجير يعني تصفية القضية

وأوضح أحمد موسى، أن التهجير يعني تصفية القضية، ومصر ترفض تمامًا هذا المفهوم، مؤكدًا أنه لا توجد أرض بلا شعب، وأن بقاء الشعب الفلسطيني على أراضيه حق مشروع، ومن يخرج منها لا يستطيع العودة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد أيضًا على مؤتمر 4 مارس الماضي الذي حمل عنوان "قمة فلسطين"، حيث حصلت مصر على موافقة عربية وإسلامية بشأن خطة إعادة إعمار قطاع غزة.
 

أحمد موسى قطاع غزة رئيس الوزراء التهجير تصفية القضية

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