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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: تهجير الفلسطينيين من أرضهم يعني تصفية القضية الفلسطينية..تحذيرات عاجلة من الأرصاد قبل بدء الموجة الحارة| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

وزير الزراعة: الدولة المصرية لم تقصر في توزيع وتوفير الأسمدة للفلاحين
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية لم تقصر في توزيع وتوفير الأسمدة، مشيرا إلى أن حرب إيران وإٍسرائيل وتوقف إمدادات الغاز للمصانع لمدة شهر كان لها تأثير كبير، ولكنه تم العودة للعمل، وتوزيع الأسمدة.

الاحتلال يتبع سياسة التجويع .. استغاثة من جمعية الإغاثة الطبية بغزة
أكد الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، أن الطواقم الطبية نفسها تعاني من الجوع وسوء التغذية، لدرجة أن بعض الأطباء يضطرون للمخاطرة بحياتهم بحثًا عن المساعدات، بعد انتهاء نوباتهم، مضيفًا: "إسرائيل تنفذ ثلاث استراتيجيات متزامنة: القتل والتجويع، ومحاربة مؤسسات الأمم المتحدة، ودفع المجتمع نحو الانفجار والفوضى".

مدير طب القوات المسلحة: لدينا طلاب اكتشفوا مادة تمنع الربو والأزمات الصدرية
أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن جميع خريجي الكلية مؤهلون للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، موضحًا أن ألف خريج سجلوا بالفعل لاستكمال دراساتهم العليا.

اللواء طبيب أيمن شوقي: القوات المسلحة تمتلك مستشفيات عسكرية في جميع المحافظات
أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن القوات المسلحة تمتلك مستشفيات عسكرية موزعة في جميع المحافظات، وتحتاج إلى كوادر طبية بشرية ضخمة لتلبية متطلباتها.

زغروطة على الهواء.. أول ثانوية عامة مكفوفين: كنت متوقع النتيجة
كشف عبدالله مدحت نجيب الحاصل على المركز الاول مكفوفو الجمهورية بالثانوية العامة، تفاصيل تفوقه الدراسي.

هتوصل 45.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد قبل بدء الموجة الحارة
أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ أمس الإثنين كان هناك ارتفاع بدرجات الحرارة، ولكن بدءا من الغد سيكون هناك موجة شديدة الحرارة، وستكون مستمرة معنا حتى منتصف الأسبوع القادم.

الحاصلة على المركز الثاني أدبي بالثانوية العامة: أول ما عرفت النتيجة صليت ركعتين شكر لله
كشفت  مريم محمد شافعي الحاصلة على المركز الثاني في الثانوية العامة شعبة أدبي، تفاصيل تفوقها الدراسي.

الثالثة علمي علوم بالثانوية: مصدقتش نفسي.. وهدخل طب بشري
كشفت مي حسن الحاصة على المركز الثالث في الثانوية العامة في شعبة علمي علوم، تفاصيل تفوقها الدراسي .

أحمد موسى: تهجير الفلسطينيين من أرضهم يعني تصفية القضية الفلسطينية
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تنسيق كامل بين الكيان الاسرائيلي وعناصر جماعة الاخوان الهاريين بالخارج في الحمله ضد مصر للسماح بالتهجير للشعب الفلسطيني.

أخر استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن كل الجهات جاهزة وكل الاستعدادات كانت انتهت بالفعل لافتتاح المتحف المصري الكبير، سواء داخل المتحف أو المناطق المحيطة به والمحاور المؤدية للمتحف، ولكن نظرا للظروف وقتها تم تأجيل موعد افتتاحه.

ترامب: سألتقي الرئيس الصيني قريبا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي الرئيس الصيني قريبا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

جوتيريش: المجاعة تطرق كل الأبواب في غزة.. ويجب إدخال المساعدات فورا
أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن المجاعة تطرق كل الأبواب في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

الجامعة العربية: استخدام الاحتلال التجويع كسلاح حرب يعد إبادة الجماعية للفلسطينيين
أدان البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ، تحويل الاحتلال قطاع غزة إلى منطقة مجاعة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

سموتريتش: لدينا فرصة تاريخية لإعادة الاستيطان الإسرائيلي في غزة
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه يجب أن تعود إسرائيل للاستيطان في غزة ولديها فرصة تاريخية لتحقيق ذلك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أحمد موسى اخبار التوك شو الثانوية غزة قطاع غزة الأرصاد

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