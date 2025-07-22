أخر استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن كل الجهات جاهزة وكل الاستعدادات كانت انتهت بالفعل لافتتاح المتحف المصري الكبير، سواء داخل المتحف أو المناطق المحيطة به والمحاور المؤدية للمتحف، ولكن نظرا للظروف وقتها تم تأجيل موعد افتتاحه.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة العليا لاحتفالية المتحف الكبير، تم خلاله متابعة اللمسات الأخيرة التي تم وضعها قبل تأجيل الموعد السابق في 3 يوليو.

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع جرى خلاله استعراض والتأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الموعد الجديد لافتتاح المتحف وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان الموعد بصفة رسمية".