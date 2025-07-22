اللواء طبيب أيمن شوقي: القوات المسلحة تمتلك مستشفيات عسكرية في جميع المحافظات

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن القوات المسلحة تمتلك مستشفيات عسكرية موزعة في جميع المحافظات، وتحتاج إلى كوادر طبية بشرية ضخمة لتلبية متطلباتها.

وقال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إنشاء كلية طب تابعة للقوات المسلحة جاء لتأمين احتياجاتها من الأطباء المقاتلين.

وأضاف أن الطالب في كلية الطب بالقوات المسلحة يدرس منهجًا طبيًا عسكريًا إلى جانب المنهج العسكري المتبع في الكليات العسكرية الأخرى، مشيرًا إلى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرًا للدفاع في عام 2013، أصدر قرارًا بإنشاء أول كلية طب تابعة للقوات المسلحة.

وأوضح أن الكلية ستشهد تخريج الدفعة الثامنة في شهر أكتوبر المقبل، وأن هناك حاليًا 12 دفعة تتابع دراستها داخل الكلية.

