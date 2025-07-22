مشى عكس بطريق الاسماعيلية.. القبض على سائق سيارة نقل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الإتجاه بطريق الإسماعيلية الصحراوى ووضع ملصقات على اللوحات الخاصة بالسيارة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها عامل مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لإختصار الطريق وإخفاء لوحات السيارة للحيلولة دون تحرير مخالفات ضده.
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.. وكذا رفع الإشغالات بالطريق تنسيقاً والجهات المعنية.