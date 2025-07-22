وزير الزراعة: الدولة المصرية لم تقصر في توزيع وتوفير الأسمدة للفلاحين

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية لم تقصر في توزيع وتوفير الأسمدة، مشيرا إلى أن حرب إيران وإٍسرائيل وتوقف إمدادات الغاز للمصانع لمدة شهر كان لها تأثير كبير، ولكنه تم العودة للعمل، وتوزيع الأسمدة.

وقال علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن توريدات المصانع لوزارة الزراعة وصل لنحو 55%، مؤكدا أنه يتم استهخدام في الموسم الصيفي 1.2 مليون طن أسمدة، مؤكدا أنه تم العمل على توفير الأسمدة في الجمعيات الزراعية.

وتابع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن المزارع البسيط عليه تفهم مشاكل التي تحيط بالدولة، مؤكدا أن الإعلام عليه دور للقيام بحملات توعية للمزارعين.

وأشار علاء فاروق إلى أنه لدينا وفرة في البطاطس، مؤكدا أن هناك زراعات تعطي انتاجية أعلى، إضافة إلى أنه نجحنا في توفير 4 مليون طن من القمح، إضافة إلى تصدير العديد من الحاصلات الزراعية المصرية.