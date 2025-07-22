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أياديها البيضاء امتدت للفلاحين.. وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أياديها البيضاء امتدت للفلاحين.. وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

بعث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى  الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ ٧٣ لثورة يوليو المجيدة.


وقال فاروق، إنه وبالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن العاملين بالقطاع الزراعي، وفلاحي مصر يتقدمون بخالص التهنئة إلى فخامته بمناسبة ذكرى تلك الثورة المباركة، التي كانت نقطة تحول مفصلية في تاريخ مصر الحديث.


وأشار وزير الزراعة إلى أن ثورة يوليو أرست دعائم العدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة، مشيرًا إلى أن أياديها البيضاء امتدت لتشمل قطاع الزراعة والفلاحين بصفة خاصة، خاصة بعد أن كان من أبرز مكتسباتها صدور قانون الإصلاح الزراعي، الذي أعطى الفلاح الحق في تملك الأرض لأول مرة.


وقال فاروق إن الفلاح المصري يذكر دائمًا بكل فخر واعتزاز قانون الإصلاح الزراعي الذي أصدرته الثورة، الذي قضى على الإقطاع وأعاد الأرض لأصحابها الحقيقيين من الفلاحين الكادحين، مانحًا إياهم الكرامة والحق في حياة كريمة، وممهدًا الطريق لتنمية زراعية شاملة.


وأضاف أن هذا القانون يعتبر ثورة حقيقية داخل الثورة، حيث مثل نقطة انطلاق نحو تحقيق نهضة زراعية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وهو ما تتواصل جهود الدولة لتحقيقه في عهد الرئيس السيسي من خلال المشروعات الزراعية القومية العملاقة.
واختتم الوزير برقيته، داعيا لمصر وشعبها بدوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

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