أحمد موسى: تهجير الفلسطينيين من أرضهم يعني تصفية القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تنسيق كامل بين الكيان الاسرائيلي وعناصر جماعة الاخوان الهاريين بالخارج في الحمله ضد مصر للسماح بالتهجير للشعب الفلسطيني.



واضاف احمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملة تتضمن تبرئة مجرم الحرب نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، متابعاً أن فتح معبر رفح يعني تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن تهجير الفلسطينيين من ارضهم يعني تصفية القضية الفلسطينية، متابعا أن موقف مصر ثابت ويحافظ على القضية الفلسطينية.