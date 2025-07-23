هل هناك محاولة اغتيال؟..أحمد موسى يثير التساؤلات حول صحة نتنياهو

أثار الإعلامي أحمد موسى تساؤلات حول الأوضاع الداخلية في إسرائيل، متحدثًا عن تطورات خطيرة تشهدها الساحة السياسية هناك، ومتسائلًا عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعرض لمحاولة اغتيال أو لتسميم متعمد.

واضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر شاشة "صدى البلد"،: "هل تناول نتنياهو طعامًا مسممًا أم كانت هناك محاولة لاغتياله؟"، في إشارة إلى أنباء متداولة حول اضطرابات صحية أو أمنية داخلية تخص رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأشار إلى ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي بشأن مؤتمر "قمة فلسطين" الذي عقد في 4 مارس الماضي، حيث حصلت مصر على دعم عربي وإسلامي واسع النطاق لتنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة.



وشدد على أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم الشعب الفلسطيني، ليس فقط سياسيًا، بل من خلال مبادرات إنسانية وتنموية حقيقية، تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال.



