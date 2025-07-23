أحمد موسى: بقاء الشعب الفلسطيني على أراضيه حق مشروع ومن يخرج منها لا يستطيع العودة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمره الصحفي بشأن غزة معروف للعالم بأسره، لكن بعض العصابات الإرهابية من جماعة الإخوان تحاول التشكيك في دور مصر تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف "موسى"، خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن رئيس الوزراء أكد أيضًا على مؤتمر 4 مارس الماضي الذي حمل عنوان "قمة فلسطين"، حيث حصلت مصر على موافقة عربية وإسلامية بشأن خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار أحمد موسى، إلى أن التهجير يعني تصفية القضية، ومصر ترفض تمامًا هذا المفهوم، مؤكدًا أنه لا توجد أرض بلا شعب، وأن بقاء الشعب الفلسطيني على أراضيه حق مشروع، ومن يخرج منها لا يستطيع العودة.

لا تهجير ومصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية

وأوضح أن يوم 10 أكتوبر 2023 في أكاديمية الشرطة شهد تصريحًا واضحًا للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيه: "لا تهجير، ومصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية"، مشددًا على أن السيسي كان أول رئيس في العالم يُعلن هذا الموقف.