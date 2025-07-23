رسائل طمأنة للشعب.. أحمد موسى: الرئيس السيسي أوفى بكل وعوده

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر استطاعت أن تهزم الإرهاب بفضل تلاحم الجيش والشرطة والشعب، مشددًا على أن الأمن والاستقرار الحاليين جاءا بعد سنوات من التضحيات ومواجهة التحديات الكبرى.

وأشار موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسائل طمأنة خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، خاصة فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة التي نجحت في إنهاء أزمة العشوائيات لن تترك أي أسرة دون مأوى.

وأوضح أن الرئيس السيسي أوفى بجميع تعهداته منذ توليه المسؤولية، حيث تم القضاء على العشوائيات، وتوفير الغاز، وبناء بنية تحتية قوية أصبحت أساسًا لمشروعات قومية كبرى.



وحذر من استمرار محاولات التشويش على الإنجازات الوطنية، من خلال إثارة الأزمات الداخلية، مؤكدًا أن هذه المحاولات فشلت أمام وعي الشعب المصري، الذي يقف دومًا في صف الدولة ويدافع عن استقرار الوطن.



