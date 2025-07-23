أحمد موسى: الرئيس السيسي أعاد إحياء مشروع محطة الضبعة النووية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الراحل حسني مبارك كان يعمل على مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك خلال عام 2007، متابعا: خلال تلك الفترة رغب "محمد البرادعي" في إقحام مصر في أزمة بشأن المحطة النووية.

ولفت موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر شاشة "صدى البلد" إلى أن ملف المشروع توقف، حتى جاء الرئيس السيسي الذي أعاد إحياء مشروع محطة الضبعة النووية، بشكل سريع؛ وذلك لكوننا في حاجة إلى طاقة.



وفي سياق آخر، شدد أحمد موسى على أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم الشعب الفلسطيني، ليس فقط سياسيًا، بل من خلال مبادرات إنسانية وتنموية حقيقية، تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال.

