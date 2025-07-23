الخارجية الروسية: قدمنا دعوة إلى الرئيس السيسي لحضور القمة الروسية العربية في أكتوبر

أكدت الخارجية الروسية، أنه تم تقديم دعوة إلى الرئيس السيسي لحضور القمة الروسية العربية في أكتوبر المقبل، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية الاستراتيجية والمتميزة بين مصر واليونان، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز آليات التعاون الثنائي والارتقاء بها، لا سيّما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، والربط الكهربائي والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.