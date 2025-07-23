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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف خطط البرادعى لتعطيل البرنامج النووى المصرى؟.. أحمد موسى يكشف مفاجأة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
قسم التوك شو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي أعاد إحياء مشروع محطة الضبعة النووية، موضحا أن الرئيس السيسي وقع مع الرئيس الروسي اتفاقية لتنفيذ برنامج الـ 4 مفاعلات بمحطة الضبعة النووية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد البرادعي عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية كان يريد إدخال مصر في أزمة ضخمة جدا، موضحا: في 2011 تعطل البرنامج النووي، وعندما جاء الرئيس السيسي أحيى هذا البرنامج لأننا نحتاج طاقة نظيفة.

 ليس لدينا عداءات مع أحد

وأشار أحمد موسى، إلى أن روسيا ستمدنا بالوقود النووي لمدة 60 عاما، معلقا: ليس لدينا عداءات مع أحد ونعمل على البناء والتطوير.

وتابع : تسليم وتشغيل مبدئي للمفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية في 2028، واستكمال تشغيل باقي المفاعلات في 2029، ويتم تدريب الكفاءات البشرية والاعتماد عليها في المشروع.
 

أحمد موسى الرئيس السيسي أحمد موسى محطة الضبعة النووية طاقة نظيفة

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