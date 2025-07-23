أحمد موسى: ثورة 23 يوليو أعادت مصر إلى شعبها.. وواجهت الاستعمار بشجاعة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ثورة 23 يوليو 1952 مثلت محطة فارقة في تاريخ مصر، إذ أعادت الوطن إلى شعبه بعد سنوات من الاحتلال والاستغلال، مشيدا بدور الضباط الأحرار في قيادة هذه الحركة الوطنية المباركة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الثورة نجحت في دحر الاستعمار، واستعادة القرار الوطني، موضحًا أنها منحت المصريين دروسا تاريخية في الاستقلال والسيادة وتجنب تكرار أخطاء الماضي.



وأضاف أن الجمهورية الجديدة، التي انطلقت في عام 2014، تسير بخطى ثابتة وفق رؤية طموحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن ما تحقق على الأرض يعكس إصرار الدولة على البناء والإصلاح.



