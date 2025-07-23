مدبولي يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو: أيامنا دايما خير

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ76 لثورة 23 يوليو المجيدة، قائلاً: «يارب دايمًا يجعل أيامنا في مصر خير وبركة وأعياد كلها إن شاء الله».

أشار مدبولي خلال كلمته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، المنعقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أن الأسبوع الحالي شهد عددًا من اللقاءات والفعاليات الهامة على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضح أن من أبرز هذه اللقاءات، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول قائد القيادة المركزية الأمريكية، مؤكدًا أن هذا اللقاء كان بالغ الأهمية في ضوء العلاقات الإستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.ظ