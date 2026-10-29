الأحد.. انطلاق معسكر فيفا لتأهيل 40 حكمة ومساعدة للكرة النسائية

تنطلق الأحد المقبل، الموافق 1 نوفمبر، فعاليات معسكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحكمات، بمشاركة 40 حكمة ومساعدة حكم، ويستمر حتى 5 نوفمبر بهدف زيادة تأهيلهن ورفع كفاءتهن الفنية والبدنية، في ظل استمرار منافسات دوري الكرة النسائية.

ويحاضر في المعسكر عصام عبد الفتاح محاضر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ومروة حناشي، مدربة اللياقة البدنية بالاتحاد الدولي، من خلال برنامج تدريبي يجمع بين المحاضرات الفنية والنظرية والتطبيقات العملية داخل الملعب.



ويتضمن برنامج المعسكر اختبارات للياقة البدنية للحكمات، إلى جانب اختبارات في قانون كرة القدم للوقوف على مستوياتهن الفنية والبدنية والعمل على تطوير قدراتهن التحكيمية بما يتناسب مع متطلبات إدارة مباريات دوري الكرة النسائية.



ويأتي المعسكر ضمن جهود رفع مستوى تأهيل الحكمات وتطوير أدائهن، من خلال التركيز على الجوانب القانونية والفنية والبدنية، بما يساعدهن على التعامل مع مختلف المواقف التحكيمية واتخاذ القرارات المناسبة خلال المباريات.