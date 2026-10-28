ختام ورشة عمل FIFA TMS في مقر اتحاد الكرة

اختتم الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، ورشة العمل الخاصة بنظام الانتقالات الدولية FIFA TMS، التي أقيمت على مدار يومين، بمقر الاتحاد، في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من ممثلي أندية القسمين الأول والثاني.

وحاضر بالورشة أولاجيدي أوجواوو، مستشار اللوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وهبة شهاب منسقة الدعم بالاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تناولت الجوانب الفنية والإجرائية الخاصة باستخدام نظام FIFA TMS، وآليات تسجيل ومتابعة الانتقالات الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات والرد على استفسارات ممثلي الأندية.

وجاءت الورشة ضمن سلسلة الاجتماعات والفعاليات، التي يعقدها وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم في مصر، خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر 2026.