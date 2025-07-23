مدبولي يشيد بالكوادر الوطنية في المشروع النووي العملاق.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

دعم الشعب الفلسطيني: إسرائيل تماطل في المفاوضات لفرض ترتيبات قسرية على غزة

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في مستهل حديثه: "نوجه التحية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة الذين يواجهون جريمة إبادة جماعية غير مسبوقة، وصلت إلى ذروتها بمحاولة تهجير السكان قسرًا وفرض ظروف إنسانية كارثية تتفاقم مع مرور الوقت."

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحديث عن تهدئة أو صفقة لم ينقطع خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن التصريحات، بما فيها تلك الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكررت حول قرب التوصل إلى اتفاق.

وتابع: "ما جرى في الدوحة خلال الأيام الماضية لم يكن مفاوضات بالمعنى الحقيقي، بل محاولة إسرائيلية لفرض ترتيبات قسرية تتعلق بالمساعدات الإنسانية والتواجد الإسرائيلي داخل قطاع غزة."

%80 من عمال الضبعة مصريون.. مدبولي يشيد بالكوادر الوطنية في المشروع النووي العملاق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نقف على أرض موقع عزيز على قلوبنا جميعا، وهو موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، وهذا المشروع كان يمثل حلما يراود جميع المصريين منذ منتصف القرن الماضي، بل إنه كان دوما يذكر في أدبيات الدولة المصرية، وكان يدرس بكل مناهج التعليم المصرية التي درسناها جميعا منذ طفولتنا، وهذا الحلم كان يتمثل في أن تدخل مصر العصر النووي، من خلال إنشاء محطة الطاقة الكهربائية بالوقود النووي.

وأضاف عقب تفقده موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومسئولي الشركة الروسية،أن هذا المشروع ظل مخططا على الورق فقط لفترات طويلة، لولا إرادة القيادة السياسية، وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق هذا الحلم، والذي بدأ بالفعل في عام 2015 مع توقيع الاتفاق المبدئي والإطاري لهذا المشروع، ثم بدأ الدخول في حيز التنفيذ بالفعل في ديسمبر 2017، ومنذ هذا الوقت ويعمل الجانبان المصري والروسي معا في تنفيذ هذا الحلم الكبير للشعب المصري.

متحدث الصحة: الكثير من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية وفق منطلقات ثورة 23 يوليو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك الكثير من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية وفق منطلقات ثورة 23 يوليو 1952، مشيرا إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي عام 2014 هناك طفرة فى قطاع الصحة والخدمات الصحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الأولي”، أنه يتم إحلال وتجديد المستشفيات الموجودة وإعادة تأهيلها فى جميع المحافظات، مثل: مستشفي صدر العياط ومستشفي كفر الشيخ العام ومستشفي القناطر الخيرية وغيرها من المستشفيات.

وتابع أن مشروع التأمين الصحي الشامل الذى بدأ فى خمس أو ست محافظات، متابعا: “اليوم نستعد فى دخول المرحلة الثانية فى خمس محافظات”.

اجتماع حكومي لمتابعة الترتيبات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير| تفاصيل

عُقد مؤخرًا اجتماع رفيع المستوى ضم ممثلين عن الجهات المعنية، لمتابعة الترتيبات النهائية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، في ضوء التوجيهات الرئاسية بالتحضير لحدث استثنائي يعكس القيمة التاريخية والحضارية لمصر.

المتحدث باسم مجلس الوزراء: لا تأجيل لأسباب داخلية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن تأجيل افتتاح المتحف لم يكن نتيجة تحديات داخلية، بل جاء حرصًا على ضمان مشاركة دولية واسعة، وسط أوضاع إقليمية كانت قد تؤثر على الحدث. وأضاف: "التأجيل منحنا فرصة إضافية للتحسين".

الافتتاح في انتظار التصديق الرئاسي على الموعد النهائي

أوضح الحمصاني أن المقترحات الخاصة بالموعد الجديد ستُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن موعد الافتتاح في أقرب فرصة ممكنة.

وزير العمل: الدولة تمضي على الطريق السليم والرئيس السيسي مهتم بشكل خاص ببناء الإنسان المصري

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن ثورة 23 يوليو تمثل للشعب المصري إنطلاقة جديدة، حيث أنها أعادت للشعب المصري كرامته وممتلكاته، قائلا: “الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم وجه لتماسك الجبهة الداخلية، ونحن فى تماسك لأننا رأينا ما حدث من حولنا من إضطرابات”.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الأولي”: “ الدولة تمضي على الطريق السليم والرئيس السيسي مهتم بشكل خاص ببناء الإنسان المصري، ونحن فى طريقنا إلى إستحقاق دستوري وهي إنتخابات مجلس الشوري والتي تؤكد أن الدولة المصرية دولة مؤسسات وتسير على نهج وهناك تمساك داخلي”.

وتابع: “المواطن المصري البسيط خلف الدولة لما رأه من إضطرابات من الدول حولنا”.

وزير الزراعة: تطهير سيناء من الإرهاب أفسح المجال للتنمية في جميع ربوع أرض الفيروز

هنّأ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو، مؤكدًا أن هذه الثورة كانت نقطة انطلاق لمصر الحديثة، قائلاً: "لولا البداية التي كانت بالثورة العظيمة، لما كنا وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم".

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن وقوف الشعب بجانب القيادة السياسية ساهم في تحقيق الأمن والاستقرار، معتبرًا أن ما تشهده البلاد حاليًا من استقرار سياسي ونهضة اقتصادية هو ثمرة للجهود الوطنية المتواصلة.

كما أشار إلى أن مصر باتت تملك قوى واعدة في إفريقيا، وتلعب دورًا محوريًا في محيطها الإقليمي، خاصة بعد نجاح الدولة في تطهير سيناء من الإرهاب، مما أتاح الفرصة لبدء مشروعات تنموية واسعة في المنطقة.

شاهد.. الرئيس السيسي يوجه رسائل قوية للمصريين في ذكرى ثورة 23 يوليو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه فى مثل هذا اليوم، قبل ثلاثة وسبعين عاما، سطر المصريون صفحة مضيئة فى تاريخ بلدهم، حين اندلعت شرارة ثورة يوليو عام ١٩٥٢، لتكون نقطة تحول فى مسيرة الوطن، أنهت حقبة الاحتلال البغيض، ورسخت قيم العزة والكرامة والاستقلال، وأضاءت مشاعل التحرر فى دول العالم الثالث ومنطقتنا العربية فكانت الثورة المصرية ملهمة، للخلاص من الاستعمار واستقلال القرار الوطنى.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ثورة 23 يوليو، وإذ نحيى اليوم ذكرى الثورة، فإننا نستحضر تجربة وطنية متكاملة، نغوص فى أعماق دروسها، ونتخذ من نجاحها وتعثرها، ما ينير لنا طريق الجمهورية الجديدة تلك الجمهورية التى انطلقت منذ عام ٢٠١٤، مرتكزة على دعائم صلبة، ورؤية طموحة، وخطى ثابتة نحو إقامة دولة عصرية، تأخذ بالأسباب العلمية لتحقيق طموحاتها، وتثق فى توفيق الله سبحانه وتعالى لإدراك غاياتها.

اليوم بداية موجة شديدة الحرارة ممتدة حتى هذا الموعد.. تفاصيل

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 39 إلى 40 درجة مئوية في الظل، مؤكدًا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة في ظل هدوء حركة الرياح.

وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى الفعلية تتراوح بين 35 إلى 36 درجة مئوية، إلا أن الرطوبة المرتفعة تعمّق الشعور بارتفاع الحرارة بشكل أكبر.

سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن.. فيديو

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 23 -7- 2025.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4045 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4720 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5394 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37760 جنيها.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 23 -7-2025 .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-7-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.12 جنيه للبيع و49.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 57.49 جنيه للبيع، و57.37 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 66.23 جنيه للبيع، و66.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.09 جنيه للبيع، و13.07 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 160.90 جنيه للبيع، و160.52 جنيه للشراء.