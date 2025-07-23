قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: 81 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات
حماس وفصائل المقاومة تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار
وزارة الصحة بغزة: 34 شهيدا وأكثر من 644 مصابا جراء قصف الاحتلال مراكز توزيع المساعدات خلال 24 ساعة
السيدة انتصار السيسي: في ذكرى ثورة 23 يوليو نجدد الفخر بتاريخ مصر المجيد
أرقام في مسيرة عمرو السولية صفقة سيراميكا كليوباترا
مجزرة مروعة في تل الهوى ودمار واسع في دير البلح وسط استمرار العدوان الإسرائيلي
رئيس الوزراء : موقف مصر راسخ لدعم القضية الفلسطينية
سيراميكا كليوباترا يعلن ضم عمرو السولية في صفقة انتقال حر
المركز الإعلامي للأزهر: عدم التأثير على مفاوضات الهدنة وراء سحب بيان غزة
مشاورات سياسية بين وزيرى خارجية مصر والنيجر في نيامي
مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية
الرقابة المالية: ملتزمون بدعم بيئة ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

%80 من عمال الضبعة مصريون.. مدبولي يشيد بالكوادر الوطنية في المشروع النووي العملاق

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نقف على أرض موقع عزيز على قلوبنا جميعا، وهو موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، وهذا المشروع كان يمثل حلما يراود جميع المصريين منذ منتصف القرن الماضي، بل إنه كان دوما يذكر في أدبيات الدولة المصرية، وكان يدرس بكل مناهج التعليم المصرية التي درسناها جميعا منذ طفولتنا، وهذا الحلم كان يتمثل في أن تدخل مصر العصر النووي، من خلال إنشاء محطة الطاقة الكهربائية بالوقود النووي.

وأضاف عقب تفقده موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومسئولي الشركة الروسية،أن هذا المشروع ظل مخططا على الورق فقط لفترات طويلة، لولا إرادة القيادة السياسية، وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق هذا الحلم، والذي بدأ بالفعل في عام 2015 مع توقيع الاتفاق المبدئي والإطاري لهذا المشروع، ثم بدأ الدخول في حيز التنفيذ بالفعل في ديسمبر 2017، ومنذ هذا الوقت ويعمل الجانبان المصري والروسي معا في تنفيذ هذا الحلم الكبير للشعب المصري.

أكثر من 80% من العمالة الموجودة في هذا المشروع عمالة مصرية

وخلال حديثه عن بدء تنفيذ المشروع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته البالغة، لأنه يرى الحلم يتحقق وقيد التنفيذ بالفعل، لافتا إلى أن المشروع يتكون من 4 مفاعلات نووية بإجمالي 4800 ميجاوات من الطاقة، والمشروع بأكمله قيد التنفيذ في جميع المراحل المختلفة، وفقا لما هو مخطط طبقا لآخر لقاء عقده الرئيس مع شركة "أتوم ستروي اكسبورت" المعنية بهذا المشروع، ومن المقرر أن يتم البدء في التسليم والتشغيل في النصف الثاني من عام 2028 للوحدة الأولى، ثم يتبعها الوحدات الثلاث الأخرى في عام 2029، وهو برنامج زمني يتم متابعته على مدار الساعة، لافتا في ضوء ذلك إلى أن أكثر من 80% من العمالة الموجودة في هذا المشروع عمالة مصرية من عشرات الآلاف تعمل في هذا الموقع، وهذا شرف لنا في أن تحظى الكوادر المصرية بهذه الثقة.

وفي ختام تصريحاته، عبر رئيس الوزراء عن سعادته أيضا لوجوده في الموقع مع وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والقائمين على هذا المشروع؛ سواء من هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، أو من شركة "أتوم ستروي اكسبورت" ، المقاول العام للمشروع، معربا عن تمنياته لهم جميعا بالتوفيق، وأن يبدأ التنفيذ وفق البرنامج الزمني المخطط في النصف الثاني من 2028، وذلك في إطار الخطة التي وضعتها الدولة المصرية لرؤيتها في 2030 بشأن إدخال الطاقة النظيفة، وهو جزء من المكون الذي تعهدنا به في أن يكون 42% من الطاقة المنتجة من الطاقات النظيفة والمتجددة، موجها الشكر للجميع.

مصطفى مدبولي مدبولي مجلس الوزراء المحطة النووية بالضبعة الضبعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء 23-7-2025

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: لن نترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق

ترشيحاتنا

لقاء محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يلتقي عدداً من المواطنين ويوجه بحلول فورية لشكواهم

وزيرة التنمية المحلية

القليوبية تحتضن أول مشروع حضاري لتجميع السيارات المضبوطة.. بتكلفة 210 ملايين جنيه

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء سوق الجملة الجديد للخضار والفاكهة بالكوم الأحمر بالبداري

محافظ أسيوط يتفقد إنشاءات سوق الجملة الجديد للخضار والفاكهة بالكوم الأحمر بالبداري

بالصور

في عيد ميلادها الـ 48.. أجمل إطلالات إنجي المقدم

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

أخبار السيارات| حرب ترامب التجارية تضر أكبر شركة سيارات أمريكية.. وضريبة السلع الفاخرة الصينية تسحق شركة كبرى

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف

شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف
شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف
شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف

تسلا مهددة بالحرمان من بيع السيارات في هذه المدينة

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد