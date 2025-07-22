تشكيل لجنة عليا لتطوير صناعة الدواجن برئاسة مدبولي |فيديو

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن قطاع الدواجن في مصر واجه على مدار العامين الماضيين العديد من التحديات، وكان أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف ونقص مستلزمات الإنتاج، وهو ما أثر على استقرار السوق.

تشكيل لجنة عليا لتطوير صناعة الدواجن

وأضاف السيد، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة عليا لتطوير صناعة الدواجن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الزراعة، بهدف معالجة المعوقات وتوفير الدعم اللازم للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

حجم استثمارات قطاع الدواجن

وأوضح أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المصنعين والمربين، خاصة أن حجم استثمارات القطاع يقترب من 200 مليار جنيه، ويعد من الدعائم الرئيسية للأمن الغذائي في مصر.