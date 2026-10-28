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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حركة تنقلات محدودة داخل الوحدات المحلية بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بإجراء حركة محدودة داخل الوحدات المحلية ، شملت النقل والندب والتكليف بتولى وظائف أخرى ، بما يسهم فى تعزيز كفاءة العمل وتحقيق معدلات إنجاز أفضل فى الملفات الحيوية .

وذلك يأتى فى ضوء رؤية محافظة أسوان لضخ دماء جديدة داخل منظومة العمل المحلى ، والإرتقاء بمستوى الأداء التنفيذى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

حركة تنقلات وتكليفات جديدة بعدد من الوحدات المحلية والمجالس القروية

وضمت الحركة كلاً من عودة محمد عطا جادو، رئيس الوحدة المحلية لقرية وادى عبادى، إلى جهة عمله الأصلية ، وندب عبد السلام على سيد، رئيس قرية الرديسية بحرى، للعمل بالوحدة المحلية لقرية الرديسية قبلى، ونقل أبو الحسن بدرى مهلل ، رئيس قرية الحجز بحرى للعمل رئيساً لقرية الكلح غرب ، وتكليف محمد على حسنين ، سكرتير الوحدة المحلية لقرية وادى عبادى، بتولى منصب رئيس القرية .

وتضمنت الحركة أيضاً تكليف يسرى على عبد المريد، سكرتير الوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى ، بتولى منصب رئيس القرية، وآمال السيد عبد الرحيم ، سكرتير الوحدة المحلية لقرية الحجز بحرى ، بتولى منصب رئيس القرية ، وهبة وجدى يوسف ، رئيس الوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى ، بتولى رئاسة الوحدة المحلية لقرية الكلح غرب ، وناصر محمود على ، رئيس الوحدة المحلية لقرية الكلح غرب بتولى رئاسة الوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى .

المحافظ يشدد على العمل الميدانى وتسريع معدلات الإنجاز

وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية إضطلاع القيادات المكلفة حديثاً بمسؤولياتها وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية ، مع تكثيف العمل الميدانى والتواصل المباشر مع المواطنين ، وتحقيق معدلات إنجاز أسرع وأعلى فى ملفات تقنين أراضى الدولة والتصالح فى مخالفات البناء والمتغيرات المكانية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة للمرافق العامة والإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بما يحقق الإنضباط الإدارى ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة فى مختلف القرى والمدن .

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