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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يهنئ إدارة الموارد المائية والرى لحصولها على المركز الأول على مستوى الوزارة فى موسم أقصى الاحتياجات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكريم المهندس عمر سيف النصر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان من الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وذلك خلال فعاليات الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه ، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقديراً للجهود المتميزة التى بذلتها إدارة الرى بأسوان فى إدارة منظومة توزيع المياه خلال موسم أقصى الإحتياجات .

أسوان تحصد المركز الأول على مستوى وزارة الرى فى موسم أقصى الإحتياجات

وجاء هذا التكريم بعد حصول إدارة الموارد المائية والرى بأسوان على المركز الأول على مستوى الوزارة فى موسم أقصى الإحتياجات تقديراً لنجاحها فى توفير مياه الرى اللازمة للزراعات بمنطقة النقرة ، وتحقيق الإستقرار فى منظومة توزيع المياه، دون ورود شكاوى من المزارعين بالمنطقة بما يعكس كفاءة إدارة الموارد المائية والقدرة على تلبية إحتياجات القطاع الزراعى خلال الفترات التى تشهد إرتفاعاً فى معدلات الطلب على المياه.

محافظ أسوان يشيد بجهود العاملين فى استقرار منظومة الرى ودعم القطاع الزراعى

وقدم المهندس عمرو لاشين خالص الشكر والتقدير للدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على دعمه المتواصل لمنظومة الرى بالمحافظة ، مشيداً بجهود العاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان ، وما يبذلونه من عمل متواصل فى إدارة وتوزيع المياه بكفاءة، بما يسهم فى إستقرار منظومة الرى ، والحفاظ على مصالح المزارعين ، ودعم جهود التنمية الزراعية بالمحافظة.

إدارة الموارد المائية بكفاءة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكدت هذه النتيجة أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الموارد المائية والرى، وتطوير أساليب إدارة وتوزيع المياه، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ترشيد استخدام الموارد المائية، وتعزيز كفاءة منظومة الرى، وتحقيق الاستدامة فى توفير احتياجات الأنشطة الزراعية.

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