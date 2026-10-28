أسوان.. إزالة 33 حالة بناء مخالف بمركز إدفو

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود المرحلة الحالية التى تستمر حتى 13 نوفمبر المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدى بكل حسم للتعديات على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية ، وخاصة المستحدثة منها .

يأتى ذلك مع إنطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 30 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

تنسيق حكومى وأمنى

وتأتى هذه الحملات فى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبمتابعة من أسامة رزق داود نائب المحافظ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية .

إزالة 33 حالة تعد بمركز إدفو

وفى هذا السياق ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة شوقى مصطفى بإزالة 33 حالة تعد بمساحة إجمالية بلغت 5053 م2 عبارة عن بناء مخالف ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين وذلك فى إطار استمرار جهود المحافظة للحفاظ على أملاك الدولة والتعامل الفورى مع أى تعديات أو مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.