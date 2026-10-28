مدير أمن دمياط يتفقد سوق السمك لمتابعة الحالة الأمنية

أجرى اللواء وائل الأشوح، مدير أمن دمياط، جولة تفقدية بمنطقة سوق السمك، لمتابعة الحالة الأمنية والوقوف على مدى انتظام الأوضاع بالسوق.

وخلال الجولة، تابع مدير الأمن الحالة المرورية وحركة المواطنين، واطمأن على التواجد الأمني، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الانضباط، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يسهم في توفير الأجواء الآمنة للمواطنين وتيسير الحركة داخل المنطقة.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المناطق الحيوية بمحافظة دمياط، والحرص على تعزيز الأمن والاستقرار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.