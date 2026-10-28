ترخيص 10 سيارات ميكروباص جديدة على خطوط نصر النوبة والمنصورية بغرب النيل بدراو

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بفتح باب التقديم لترخيص 10 سيارات سيرفيس (ميكروباص) جديدة للعمل على عدد من خطوط السير بمركز ومدينة نصر النوبة ، إلى جانب خط سير موقف الأقاليم بأسوان / المنصورية بمركز دراو، ضمن قرى غرب النيل ، وسيتم إجراء قرعة علنية لتوزيع السيارات لتحقيق الشفافية الكاملة بين المتقدمين .

6 سيارات جديدة لخدمة خطوط السير بمركز ومدينة نصر النوبة

وتشمل خطة التوسع فى خطوط السير الجديدة تخصيص 6 سيارات ميكروباص للعمل على خطوط مركز ومدينة نصر النوبة بواقع سيارتين على خط بلانة / أسوان، وسيارتين على خط بلانة / توشكى، وسيارتين على خط بلانة / نصر النوبة ، بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتيسير إنتقالاتهم اليومية .

4 سيارات لدعم النقل على خط أسوان / المنصورية بقرى غرب النيل

كما تضمنت التوجيهات فتح باب الترخيص لعدد 4 سيارات ميكروباص للعمل على خط سير موقف الأقاليم بأسوان / المنصورية بمركز دراو، لخدمة أهالى قرى غرب النيل، وتعزيز الربط بين هذه المناطق ومواقف النقل الرئيسية، بما يساهم فى تحسين خدمات التنقل وتخفيف الأعباء عن المواطنين .

إجراءات تنظيمية وتيسيرات لتوفير سيارات حديثة للمتقدمين

وأوضح محمد فتحى مدير إدارة المواقف بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، تم التنسيق لإتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لإستكمال تراخيص السيارات على خطوط السير الجديدة ، وفقاً لعدد من الشروط تشمل تقديم بطاقة رقم قومى سارية مثبت بها عنوان الإقامة التابع للخط المخصص ، وسداد مبلغ 20 ألف جنيه لمرة واحدة عند الترخيص .

وأضاف مدير إدارة المواقف أنه سيتم التنسيق مع أحد البنوك الوطنية لتوفير سيارات حديثة الموديل للمتقدمين، مع إتاحة تيسيرات متنوعة، بما يدعم انتظام الخدمة والارتقاء بمستوى وسائل النقل المقدمة للمواطنين .