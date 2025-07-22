مدبولي يبحث مع رئيس «سمو القابضة» السعودية خطة إنشاء صناديق عقارية بمصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سمو القابضة" السعودية، لاستعراض خطط المجموعة للتوسع في السوق المصرية، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور عدد من قيادات المجموعة وشركاتها التابعة.

ورحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بالوفد السعودي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، وتقديم مختلف التيسيرات اللازمة لتهيئة مناخ جاذب في جميع القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "نحن نرحب بأشقائنا من المملكة العربية السعودية في وطنهم الثاني مصر، ونولي اهتمامًا بالغًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة بين البلدين"، مضيفًا: "نعتبر توجه مجموعتكم نحو إنشاء صناديق عقارية في السوق المصرية خطوة مهمة تدعم القطاع العقاري وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية".

وتابع رئيس الوزراء: "أصدرنا توجيهات واضحة للوزارات والجهات المعنية بمنح أولوية قصوى لملف الاستثمار، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، لأن نجاح المستثمرين هو نجاح للدولة المصرية".

كما شدد على أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية من شأنها ضمان الاستقرار وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن "مصر تمتلك فرصًا واعدة في قطاعات عدة، والمناخ الاستثماري في تحسن مستمر بفضل البنية التحتية المتطورة والمشروعات القومية الكبرى التي تم إنجازها".

من جانبه، أكد الدكتور عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة "سمو القابضة"، أن المجموعة لديها رغبة قوية في الاستثمار بالسوق المصرية، مشيدًا بما تحقق من مشروعات بنية تحتية ومدن جديدة خلال السنوات الأخيرة. وكشف عن توجه المجموعة لإنشاء أول صندوق عقاري لها في مصر، مؤكدًا أن المجموعة تملك خبرة واسعة في هذا المجال من خلال شركاتها "سمو العقارية" و"أدير العقارية"، وكلاهما مدرجتان في السوق السعودية الرئيسية.

وأشار القحطاني إلى أن السوق المصرية مطمئنة وتتمتع بإمكانات استثمارية واعدة، موضحًا أن المجموعة لديها أنشطة في 8 دول وتخطط للتوسع في 30 دولة، ومؤكدًا أن مصر ستكون من أولى الأسواق التي تشهد توسعًا مباشرًا عبر مشروعات عقارية وسياحية، لا سيما في منطقة وسط البلد التي تحظى بفرص استثمارية واعدة.

كما استعرض المهندس أيمن القوصي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميدار"، جهود الشركة في جذب كبار المطورين العقاريين وتنمية أراضي شرق القاهرة، مشيرًا إلى بدء التوسع في مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة شاملة لجذب استثمارات محلية ودولية في التطوير العمراني.