قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجته خيّبت أملك؟ لا تنهاري..نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب
15 شهيدًا و50 مصابًا في مجـ.ـزرة جديدة غرب غزة.. تفاصيل
نتنياهو: ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران
احتجزتها حماتها بمسكن الزوجية.. صرخة ربة منزل أمام محكمة الأسرة
الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة رطب ليلا
هل حلم الصباح يتحقق؟.. انتبه لـ7 حقائق لا يعرفها كثيرون
ماذا يحدث إذا حصل مواطن على مساعدات تكافل وكرامة دون وجه حق؟
الكهرباء : افصل الراوتر بيستهلك 10كيلو وات شهريا
سنكرره إذا اقتضت الضرورة..ترامب عن ضرب المنشآت النووية الإيرانية
العاصفة ويفا تضرب شمال فيتنام مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة
جامعة القاهرة تتقدم 50 مركزا فى تصنيف ويبومتريكس وتتصدر الجامعات المصرية
نموذج حقيقي في التضامن وقت المحن| مصر تحتضن السودانيين وترافقهم حتى العودة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مدبولي يبحث مع رئيس «سمو القابضة» السعودية خطة إنشاء صناديق عقارية بمصر

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
ولاء عبد الكريم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سمو القابضة" السعودية، لاستعراض خطط المجموعة للتوسع في السوق المصرية، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور عدد من قيادات المجموعة وشركاتها التابعة.

ورحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بالوفد السعودي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، وتقديم مختلف التيسيرات اللازمة لتهيئة مناخ جاذب في جميع القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "نحن نرحب بأشقائنا من المملكة العربية السعودية في وطنهم الثاني مصر، ونولي اهتمامًا بالغًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة بين البلدين"، مضيفًا: "نعتبر توجه مجموعتكم نحو إنشاء صناديق عقارية في السوق المصرية خطوة مهمة تدعم القطاع العقاري وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية".

وتابع رئيس الوزراء: "أصدرنا توجيهات واضحة للوزارات والجهات المعنية بمنح أولوية قصوى لملف الاستثمار، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، لأن نجاح المستثمرين هو نجاح للدولة المصرية".

كما شدد على أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية من شأنها ضمان الاستقرار وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن "مصر تمتلك فرصًا واعدة في قطاعات عدة، والمناخ الاستثماري في تحسن مستمر بفضل البنية التحتية المتطورة والمشروعات القومية الكبرى التي تم إنجازها".

من جانبه، أكد الدكتور عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة "سمو القابضة"، أن المجموعة لديها رغبة قوية في الاستثمار بالسوق المصرية، مشيدًا بما تحقق من مشروعات بنية تحتية ومدن جديدة خلال السنوات الأخيرة. وكشف عن توجه المجموعة لإنشاء أول صندوق عقاري لها في مصر، مؤكدًا أن المجموعة تملك خبرة واسعة في هذا المجال من خلال شركاتها "سمو العقارية" و"أدير العقارية"، وكلاهما مدرجتان في السوق السعودية الرئيسية.

وأشار القحطاني إلى أن السوق المصرية مطمئنة وتتمتع بإمكانات استثمارية واعدة، موضحًا أن المجموعة لديها أنشطة في 8 دول وتخطط للتوسع في 30 دولة، ومؤكدًا أن مصر ستكون من أولى الأسواق التي تشهد توسعًا مباشرًا عبر مشروعات عقارية وسياحية، لا سيما في منطقة وسط البلد التي تحظى بفرص استثمارية واعدة.

كما استعرض المهندس أيمن القوصي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميدار"، جهود الشركة في جذب كبار المطورين العقاريين وتنمية أراضي شرق القاهرة، مشيرًا إلى بدء التوسع في مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة شاملة لجذب استثمارات محلية ودولية في التطوير العمراني.

مصطفى مدبولي عايض القحطاني السوق المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

شادي زلطة

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتؤكد: جاري جمعها بالكنترولات

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

اجتماع النقابة العامة للعاملين بالمرافق

3 مطالب عاجلة للعاملين بشركات مياه الشرب.. العلاوة الدورية أبرزها

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

أمين خطاب مطرب مهرجانات

بعد ضبطه في كمين.. مطرب مهرجانات شهير يواجه الحبس بسبب المخدرات

ترشيحاتنا

النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

أمين سر محلية النواب يكشف أهم القوانين الصادرة من اللجنة خلال 5 سنوات

صورة تعبيرية

الإعدام .. عقوبة القتـ.ل العمد مع سبق الإصرار والترصد

الحبس

الحبس 3 سنوات وغرامة 300 جنيه عقوبة جريمة الدعارة طبقا للقانون

بالصور

نتيجته خيّبت أملك؟ لا تنهاري..نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب

.نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب
.نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب
.نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب

بالأحمر النارى.. أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها من إيطاليا

بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا
بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا
بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا

تحذيرات صارمة من الأرصاد.. موجة شديدة الحرارة غير مسبوقة تبدأ الأربعاء

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالشرقية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد