اجتماع حكومي لمتابعة الترتيبات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير| تفاصيل

عُقد مؤخرًا اجتماع رفيع المستوى ضم ممثلين عن الجهات المعنية، لمتابعة الترتيبات النهائية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، في ضوء التوجيهات الرئاسية بالتحضير لحدث استثنائي يعكس القيمة التاريخية والحضارية لمصر.

المتحدث باسم مجلس الوزراء: لا تأجيل لأسباب داخلية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن تأجيل افتتاح المتحف لم يكن نتيجة تحديات داخلية، بل جاء حرصًا على ضمان مشاركة دولية واسعة، وسط أوضاع إقليمية كانت قد تؤثر على الحدث. وأضاف: "التأجيل منحنا فرصة إضافية للتحسين".

الافتتاح في انتظار التصديق الرئاسي على الموعد النهائي

أوضح الحمصاني أن المقترحات الخاصة بالموعد الجديد ستُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن موعد الافتتاح في أقرب فرصة ممكنة.

استعدادات لوجستية شاملة: دعوات وتنقلات الوفود قيد التنسيق

تناول الاجتماع التحضيري ملفات متعلقة بالجوانب اللوجستية، من بينها توجيه الدعوات الرسمية، وتنسيق جدول تحركات الوفود الدولية، مع التأكيد على الانتهاء الكامل من الأعمال الإنشائية والتطويرية داخل المتحف وفي المنطقة المحيطة به.

فعالية عالمية تعكس عراقة مصر وحضارتها

اختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على ثقة الدولة المصرية في قدرتها على تنظيم حدث عالمي بمستوى رفيع، يليق بمكانة مصر الحضارية، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن الموعد النهائي سيكون قريبًا جدًا.