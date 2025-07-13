متحدث الحكومة: خطة شاملة لمنع انقطاع الكهرباء في الصيف وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة، مشيرًا إلى وجود خطة صيانة ممتدة للمحطات، خاصة خلال فصل الصيف، لضمان استمرار التشغيل وتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء دون انقطاع.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة واضحة لمنع انقطاع التيار خلال أشهر الصيف،

من خلال تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير الوقود وأعمال الصيانة للمحطات الكهربائية.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تواصل العمل على مدار الساعة لربط مشروعات القطاع الخاص التي تم الانتهاء منها بالشبكة القومية، إلى جانب متابعة جهود الربط الكهربائي مع الدول المجاورة لتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، كشف الحمصاني عن هدف الدولة الطموح للوصول بنسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مؤكدًا أن التوسع في مصادر الطاقة النظيفة يسهم في تلبية الطلب المحلي على الكهرباء وتقليل التكلفة مقارنة بالمحطات التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري.