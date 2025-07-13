متحدث الحكومة: خطة شاملة لرفع نسبة الطاقة المتجددة لـ 42%

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اطّلع خلال اجتماع اليوم الأحد، على جهود وزارة البترول، في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، لتشجيعهم على زيادة أعمال التنقيب والإنتاج.

وأضاف “الحمصاني”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6”، المُذاع على قناة “الحياة”، أن الاجتماع تناول كذلك متابعة خطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتنسيق مع وزارة البترول، لضمان توفير احتياجات المواطنين من الكهرباء والطاقة، سواء من خلال الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة المتجددة.

قطاعا الكهرباء والطاقة

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة عالميًا دفع الحكومة إلى تكثيف أعمال الصيانة الدورية، والمستمرة لقطاعي الكهرباء والطاقة، لتفادي الانقطاعات، وتقليل فترات تخفيف الأحمال، خصوصًا في فصل الصيف.

وأوضح “الحمصاني” أن تلك التحركات تأتي ضمن خطة شاملة لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة في مصر، بحلول عام 2030، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.