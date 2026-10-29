رفع 50 حالة إشغال والتحفظ على 176 مضبوطة في حملة مكبرة بسوق أسوان السياحي

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بالمحليات بتكثيف جهود النظافة ورفع الإشغالات وإضفاء المظهر الحضارى والجمالى على المناطق السياحية ، وتيسير حركة المواطنين والأفواج السياحية داخل السوق السياحى القديم .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق حى غرب المدينة ، إستهدفت السوق السياحى بداية من بوابة الشواربى وحتى ميدان المحطة، بالإضافة إلى شارع أبطال التحرير، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتحقيق الإنضباط بالشارع الأسوانى وتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التجارية والسياحية.

تحرير 10 محاضر ورفع أكثر من 50 حالة إشغال والتحفظ على 176 من المضبوطات المتنوعة

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق ، ورفع أكثر من 50 حالة إشغال ، إلى جانب التحفظ على 176 من المضبوطات متنوعة بما يسهم فى إزالة التعديات على حرم الطريق، وتحقيق السيولة المرورية ، وتسهيل حركة المشاة والمترددين على السوق السياحى، والحفاظ على المظهر الحضارى الذى يليق بمكانة أسوان السياحية .

تنسيق بين الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط بالشارع الأسوانى

وجاءت الحملة برئاسة نجار عبد الرحمن نائب رئيس المدينة ، وعمرو عوض رئيس حى غرب المدينة، وأحمد بهاء نائب رئيس الحى ، وبمشاركة الفنيين والعاملين بالحى ، مدعومين بالمعدات اللازمة ، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد مدير الأمن ، والمقدم مينا شاكر وكيل قسم شرطة المرافق بأسوان ، ونقطة التمركز الأمنى بالسوق السياحى ، وبإشراف محمد محمود ربيع نائب رئيس مركز ومدينة أسوان .