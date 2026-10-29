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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتشديد الرقابة على النيل ومحاسبة المخالفين

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

 وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الإجراءات الرقابية للحفاظ على مجرى نهر النيل ، والتصدى لأى ممارسات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالبيئة المائية بما يضمن إستدامة هذا المورد الحيوى والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية. 

إجتماع موسع لوضع ضوابط منظمة للحفاظ على مجرى نهر النيل

وفى هذا الإطار ، عقد محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع الجهات المختصة بالإدارة العامة لشئون البيئة ، وحماية النيل ، وجهاز شئون البيئة ، والنقل النهرى والمسطحات المائية ، وذلك لإستعراض ومناقشة الإجراءات المتخذة لتأمين مجرى نهر النيل ، ووضع حزمة من الضوابط المنظمة لآليات العمل ، بما يحقق التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية ، ويضمن الحفاظ الكامل على نظافة المجرى الملاحى ومنع إلقاء أى مخلفات به .

محافظ أسوان يشدد على المتابعة الميدانية وتطبيق الإجراءات الرادعة حيال المخالفات

وخلال الاجتماع ، شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة إحكام الرقابة المستمرة ، وتكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية للتأكد من إلتزام الفنادق العائمة وكافة المنشآت والوحدات النهرية بإشتراطات السلامة والصحة المهنية والضوابط البيئية المنظمة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أى مخالفات يتم رصدها بما يسهم فى منع التجاوزات والحفاظ على سلامة البيئة النهرية .

تنسيق وتكامل بين الجهات المختصة لضمان الإلتزام بالقوانين المنظمة

ووجه عمرو لاشين بأهمية تعزيز التنسيق البينى والتعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية ، والتعامل بكل شفافية وحسم مع أى مخالفات ، وفقاً للمعايير وال‘شتراطات والقوانين المنظمة ، مع تحرير المحاضر اللازمة ، و‘تخاذ الإجراءات القانونية التى تضمن إلتزام الفنادق والعائمات السياحية بالضوابط المقررة ، وعدم السماح بأى تجاوزات تؤثر على سلامة مجرى نهر النيل أو تضر بالبيئة المائية. 

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