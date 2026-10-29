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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع أعمال القافلة الطبية المتكاملة فى تخصص الرمد بإدفو .. توقيع الكشف على 581 حالة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إستكمال أعمال القافلة الطبية المتكاملة للرمد بمركز إدفو ، والتى تنفذها اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء ، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرى والهيئة العامة للرعاية الصحية ، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للحالات المترددة على القافلة .

ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين ، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

الكشف على 581 حالة ورصد 86 حالة تحتاج إلى عمليات جراحية و302 حالة تحتاج إلى نظارات طبية

وفى هذا الإطار، واصل فريق عمل اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء، لليوم الرابع على التوالى تنفيذ أعمال القافلة الطبية المتكاملة فى تخصص الرمد داخل مركز رعاية الطفل بمدينة إدفو، حيث أسفرت الجهود عن توقيع الكشف الطبى على 581 حالة ، تبين من خلالها إحتياج 86 حالة إلى إجراء عمليات جراحية ، فضلاً عن تحديد 302 حالة تحتاج إلى نظارات طبية بما يسهم فى توفير التدخلات العلاجية المناسبة وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية .

تعاون بين اللجنة الطبية العليا والإستغاثات وبنك الشفاء المصرى والهيئة العامة للرعاية الصحية

ويتم تنفيذ أعمال القافلة فى إطار التعاون والتنسيق بين الجهات المشاركة ، وبمتابعة وفد اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء ، والذى ضم كلاً من خالد محمد الحسينى مدير المكتب الفنى لمساعد الأمين العام للشئون الطبية ، والدكتور محمد مصطفى المصلحى منسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدنى ومشرف القافلة، والدكتور محمد نشأت رئيس قطاع جنوب الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، ومحمد حمدى رئيس قسم القوافل الطبية ببنك الشفاء المصرى ، والدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع .

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