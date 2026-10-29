مجلس جامعة أسوان يعلن دعمه لجهود المحافظ لاستكمال مسيرة التنمية

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى اجتماع مجلس جامعة أسوان رقم (172)، برئاسة الدكتور أشرف إمام القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

محافظ أسوان يهنئ القائم بأعمال رئيس الجامعة .. ويؤكد أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة

وفى كلمته، قدم المهندس عمرو لاشين التهنئة للدكتور أشرف إمام لتوليه مسئولية القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، مشيداً بالدور المحورى الذى تقوم به الجامعة بإعتبارها منارة علمية وفكرية، وركيزة أساسية فى مسيرة البناء والتنمية على أرض المحافظة .

جامعة أسوان بيت الخبرة والظهير الفنى والإستشارى للمحافظة

وأشار عمرو لاشين إلى أن جامعة أسوان تمثل بيت الخبرة والظهير الفنى والإستشارى للمحافظة من خلال مشاركتها فى إعداد الأفكار والرؤى التنموية، ودعم آليات التنفيذ وإتخاذ القرارات، بما يحقق الإستفادة المثلى من الخبرات الأكاديمية والبحثية فى مواجهة التحديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن هناك تنسيقاً متواصلاً مع الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، لدفع جهود التنمية على أرض أسوان، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة .

محافظ أسوان يؤكد أهمية بناء وعى الشباب وترسيخ قيم الولاء والإنتماء

وأكد محافظ أسوان على أهمية رفع الوعى لدى الشباب، وتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، وبناء جسور الثقة المتبادلة بين الشباب ومؤسسات الدولة، بما يدعم مشاركتهم الإيجابية فى مسيرة التنمية، وذلك اتساقاً مع ما أكده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جلسات " منتدى مصر 2026 " بشأن أهمية بناء الإنسان المصرى وتنمية قدراته.

مجلس جامعة أسوان يؤكد دعمه الكامل لجهود المحافظ لإستكمال مسيرة التنمية والبناء

وأكد الدكتور أشرف إمام وأعضاء مجلس جامعة أسوان دعمهم الكامل لجهود المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، والجهاز التنفيذي المعاون له فى مواصلة مسيرة العمل والبناء وتحقيق التنمية الشاملة على أرض زهرة الجنوب، مشيدين بأهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة والجامعة، بما يسهم في توحيد الجهود والإستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والخبرات الأكاديمية للجامعة، لدعم خطط التنمية المحلية ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب تطلعات أبناء أسوان نحو مستقبل أفضل.