متحدث الوزراء: منظومة إمدادات الغاز الطبيعي مستقرة.. ولدينا خطط طوارئ لتأمين الاحتياجات

طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الشعب المصري بشأن استقرار منظومة إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد، مؤكدًا أن الحكومة تعتمد على مصادر متنوعة لضمان تلبية الاحتياجات الوطنية.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عبر مداخلة لبرنامج «أحداث الساعة»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة تمتلك خطط طوارئ محكمة لتأمين إمدادات الغاز، بما يضمن استمرار تلبية الطلب المحلي دون انقطاع، لافتًا إلى أن سفن التغييز تلعب دورًا مهمًا في سد أي فجوات محتملة، وتمكن مصر من استيراد شحنات الغاز من مصادر متعددة وقت الحاجة.

وأكمل المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة تضع في الاعتبار مختلف السيناريوهات، مشددًا على أن هناك استقرارًا كاملًا في توفير الغاز الطبيعي، وأن الدولة «عاملة حسابها» بشكل مسبق لتأمين احتياجات القطاعات كافة، خصوصًا في أوقات الذروة.