نائب وزير التعليم: تحليل نتائج الامتحانات يسهم في تطوير المناهج وآليات التقييم

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج الامتحانات تخضع لتحليل شامل ودقيق، يشمل جميع فئات المجاميع والتخصصات التي تشهد أعدادًا أكبر من الطلاب ونسب رسوب مرتفعة.

وأوضح بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هذا التحليل يعد عنصرًا حاسمًا في اتخاذ القرارات التربوية، كما ينعكس تأثيره على السنوات الدراسية المقبلة من حيث تطوير المناهج، وأساليب التدريس، وشكل الامتحانات، وطبيعة الأسئلة.

وأشار إلى أن التعليم الفني يتميّز بطبيعة خاصة، حيث تنقسم الامتحانات فيه إلى جزأين: نظري وعملي، ويتم تنفيذ الجزء العملي داخل ورش المدارس، بما يتناسب مع طبيعة هذا النوع من التعليم.