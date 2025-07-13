وزير الطيران يبحث مع رئيس الإدارة العامة للطيران الكويتي سبل تعزيز التعاون

زار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، المقر الرئيسي للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، حيث كان في استقباله الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي وعدد من كبار المسؤولين في قطاع الطيران المدنى بالكويت .

يأتي ذلك في إطار العلاقات الأخوية القويه والداعمه بين مصر و دولة الكويت الشقيقة.

مناقشة التعاون المشترك في مجالات النقل الجوي

وخلال اللقاء، تم مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل الجوي وزياده معدلات التشغيل وتبادل الخبرات في التدريب الفني والإداري، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المطارات المصري، بما يعزز من آفاق التكامل الاقتصادي بين البلدين ويدعم خطط التحديث والتطوير على المستويين الدولى والإقليمي.

كما شهد اللقاء استعراض نتائج الاجتماعات الفنية التي عُقدت مؤخرًا بين سلطتي الطيران المدني في كلا البلدين ومناقشة عدد من المقترحات التي تستهدف رفع كفاءة التشغيل الجوي وتطوير الخدمات وتحقيق الاستفادة المتبادلة من الخبرات والموارد المتاحة، بما يخدم مصالح الجانبين .

وفى هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على أن عمق العلاقات المصرية الكويتية تُمثل نموذجًا للتعاون العربي البناء؛ مشيرًا إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يشهد في المرحلة الحالية عملية تطوير شاملة في بنيته التحتية والخدمات التشغيلية،، وهو ما يوفر فرصًا واعدة لإقامة شراكات بناءه مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها دولة الكويت، لافتًا إلى أن هذه الشراكات تُسهم في دعم المنظومة الإقليمية للنقل الجوي وتعزز من قدراتها التنافسية.

كما أشاد وزير الطيران المدنى بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الكويت في مجال صناعة الطيران المدني، سواء على مستوى المطارات أو شركات الطيران؛ مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس رؤية استراتيجية طموحة تسهم في تعزيز مكانة الكويت كمحور إقليمي فاعل في مجال النقل الجوي.

وأعرب الحفني عن تطلع وزارة الطيران المدنى إلى توسيع مجالات التعاون مع الجانب الكويتي في مختلف المجالات المرتبطة بالطيران المدني، وعلى رأسها مجالات التدريب ونقل الخبرات والاستثمار فى قطاع المطارات .



ومن جانبه، أعرب الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الاستراتيجيه بين البلدين؛ مشيرًا إلى حرص الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على تعزيز التعاون مع وزارة الطيران المدنى المصرية في جميع المسارات الفنية والتنظيمية والتشغيلية.

وأكد الشيخ حمود على دعم دولة الكويت الكامل لمصر فى إنتخابات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، مشددًا على أهمية تعزيز التضامن والتكامل العربي لمواجهة التحديات العالميه وتحقيق النمو المستدام في قطاع الطيران ،، حيث تُعد هذه الزيارة خطوة محورية نحو توسيع آفاق التعاون والدعم الفني، والتشغيلي وتطوير آليات التنسيق في مختلف مجالات الطيران المدني، بما يعزز من كفاءة الأداء ويواكب متطلبات النمو المستقبلي في حركة النقل الجوي بين مصر والكويت .