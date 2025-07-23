وزير الزراعة: تطهير سيناء من الإرهاب أفسح المجال للتنمية في جميع ربوع أرض الفيروز

هنّأ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو، مؤكدًا أن هذه الثورة كانت نقطة انطلاق لمصر الحديثة، قائلاً: "لولا البداية التي كانت بالثورة العظيمة، لما كنا وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم".

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن وقوف الشعب بجانب القيادة السياسية ساهم في تحقيق الأمن والاستقرار، معتبرًا أن ما تشهده البلاد حاليًا من استقرار سياسي ونهضة اقتصادية هو ثمرة للجهود الوطنية المتواصلة.

كما أشار إلى أن مصر باتت تملك قوى واعدة في إفريقيا، وتلعب دورًا محوريًا في محيطها الإقليمي، خاصة بعد نجاح الدولة في تطهير سيناء من الإرهاب، مما أتاح الفرصة لبدء مشروعات تنموية واسعة في المنطقة.