متحدث الصحة: الكثير من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية وفق منطلقات ثورة 23 يوليو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك الكثير من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية وفق منطلقات ثورة 23 يوليو 1952، مشيرا إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي عام 2014 هناك طفرة فى قطاع الصحة والخدمات الصحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الأولي”، أنه يتم إحلال وتجديد المستشفيات الموجودة وإعادة تأهيلها فى جميع المحافظات، مثل: مستشفي صدر العياط ومستشفي كفر الشيخ العام ومستشفي القناطر الخيرية وغيرها من المستشفيات.

وتابع أن مشروع التأمين الصحي الشامل الذى بدأ فى خمس أو ست محافظات، متابعا: “اليوم نستعد فى دخول المرحلة الثانية فى خمس محافظات”.