أخبار الوادي الجديد: الجامعة تفوز بالمركز الثالث بمسابقة البحوث العلمية.. وطوارئ بالصحة لمواجهة موجة الحر

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

جامعة الوادي الجديد تفوز بالمركز الثالث في مسابقة البحوث العلمية

صرح الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، بأن الدكتور محمود لطفي، بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، قد فاز بالمركز الثالث في مسابقة البحوث العلمية بمسابقة الإبداع الإعلامي بمؤسسة الإعلام والتحول الرقمي.

وقال الدكتور محمود لطفي، الفائز بالمركز الثالث فى مسابقة الإبداع الإعلامي بمؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، إن البث الإذاعي مثله مثل الصناعات الأخرى، يتأثر بالتحول الرقمي بكل ما يتيحه من تقنيات يؤثر كذلك على صناعة المحتوى الخاص بالخدمات الإذاعية، وتزداد أهمية التحول الرقمي مع الظروف غير المسبوقة التي يعيشها العالم اليوم، ولعل الخطوة الأولى في رحلة التحول الرقمي هي وضع استراتيجية التحول الرقمي التي سترسم معالم الطريق وتحدد المحطات المفصلية والأهداف الاستراتيجية وأطر العمل والنماذج والمنهجيات ومؤشرات قياس الأداء الرقمي، وانعكاس ذلك على مستوى الأداء المهني للعاملين بالإذاعات.

وأضاف: "من هنا نجد أن موضوع التحول الرقمي بالإذاعات الإقليمية موضوع جدير بالدراسة، حيث تتحدد مشكلة الدراسة في رصد وتحليل استراتيجيات التحول الرقمي بالإذاعات الإقليمية بالتطبيق على إذاعات "الإسكندرية، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، الوادي الجديد"، وعلاقتها بمستوى الأداء المهني لدى القائمين بالاتصال فيها، وذلك من خلال مقابلات متعمقة مع الإداريين بتلك الإذاعات لرصد استراتيجيات ومتطلبات التحول الرقمي، واستقصاء آراء القائمين بالاتصال في هذه الإذاعات عن مدى فعّالية هذه الاستراتيجيات، وعلاقتها بمستوى الأدء المهني لديهم، وهي دراسة وصفية اعتمدت على منهج المسح باستخدام أداتي المقابلة المتعمقة مع إداريي الإذاعات الإقليمية "الإسكندرية، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوادي الجديد" "مدير الإذاعة، ورؤساء الأقسام"، واستمارة الاستبيان على عينة متاحة قوامها من مديري الإذاعات الأربعة والقائمين بالاتصال فيها من معدين ومذيعين ومهندسي الصوت"

وكيل صحة الوادى الجديد يوجه برفع درجة الجاهزية استعدادا لموجة الحر



أجرى الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد جولة ميدانية بمستشفى حميات الخارجة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وبتوجيهات وزير الصحة والسكان، وبدعم من اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث قام بمتابعة سير العمل بأقسام المستشفى المختلفة، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومدى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، وكذلك مراجعة سجل الحالات وتقييم الأداء الطبي والتمريضي.

وأكد "صبحي" على ضرورة رفع درجة الجاهزية والاستعداد الدائم، لا سيما في ظل الموجات الحارة وانتشار بعض الأمراض الموسمية، مشددًا على حسن استقبال المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم دون تأخير، والتقى بالفريق الطبي والعاملين، ووجه لهم الشكر على جهودهم، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الصحية يبدأ من مواقع العمل الميداني، والاستماع المباشر لاحتياجات الطواقم الطبية.

وأضاف صبحى أن هذه الجولة ضمن خطة المرور الدوري على المنشآت الصحية بالمحافظة، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة الميدانية وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة لأهالي الوادي الجديد.

الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنظم دورات تدريبية للإنقاذ والغوص لفرق الجواله.



أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ دورات تدريبية فى الإنقاذ لأعضاء فرق الجوالة وأعضاء مراكز الشباب بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وإدارة الكوادر الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، مشيرة إلى أنه على من يرغب فى الاشتراك التوجه إلى إدارة التنمية الشبابية بمديريه الشباب والرياضة، الدور الرابع بمجمع المصالح الحكومية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، تحت توجيهات ومتابعة محمد فكرى يونس مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتقام الدورات خلال الفترة من 10 أغسطس، حتى 14 أغسطس 2025، بحمام السباحة بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية وذلك بالشروط التالية.

- على كل متقدم إلى أن يجيد القراءة والكتابة، ويجيد السباحة الحرة، ويستطيع السباحة لمسافة 200 متر فى زمن 5 دقائق دون توقف، والغطس تحت الماء لمسافة 25 مترا دون ظهوراى جزء من أجزاء الجسم.

- يسدد المشارك 50 جنيها قيمة الاختبار المبدئى، ومن يجتاز الاختبار المبدئى، يسدد مبلغ 550 جنيها قيمة المشاركة فى الدورة، وذلك لصالح الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ وغير قابل الاسترداد مع وجود مبلغ 100 جنيه، قيمه سعر دليل المنفذ كتيب الدورة.

- على كل مشارك اجتاز الاختبار المبدئى ملء استمارة المشاركة، مرفق بها صورة بطاقة الرقم القومى و 2 صوره شخصية.