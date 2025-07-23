«100 يوم صحة»: أكثر من 11 مليون خدمة طبية مجانية في أسبوع واحد للمواطنين

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المرحلة الثالثة من حملة "100 يوم صحة" – إحدى نسخ مبادرة "100 مليون صحة" – انطلقت رسميًا في 15 يوليو 2025، بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة ومجانية للمواطنين والمقيمين داخل مصر، ضمن رؤية تنموية شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

11 مليون خدمة في 7 أيام: إنجاز رقمي يعكس حجم الجهود المبذولة

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الحملة نجحت خلال أسبوعها الأول فقط في تقديم نحو 11 مليون خدمة صحية مجانية، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من الفرق الطبية والإدارية، ومدى الاستعداد للوصول إلى المستهدفات الطموحة للمبادرة.

وأوضح أن النسخة الحالية من الحملة تُنفذ بتعاون واسع بين وزارة الصحة ووزارات ومؤسسات متعددة، على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، تحت شعار "التعاون والتشارك"، للوصول إلى مفهوم الصحة الشاملة.

خدمات علاجية ونفسية وتوعوية تصل إلى المناطق الأكثر احتياجًا

لا تقتصر الحملة على تقديم العلاج فقط، بل تشمل الدعم النفسي، وبرامج التوعية بمخاطر الإدمان التقليدي والرقمي، إضافة إلى المشورة النفسية للمقبلين على الزواج، وخدمات الوقاية والتطعيمات، عبر أكثر من 3800 وحدة صحية، و700 مستشفى، فضلًا عن القوافل والعيادات المتنقلة للوصول إلى المناطق النائية.

الحملة في سياق "حياة كريمة": الصحة أولوية وطنية

واختتم عبد الغفار حديثه بالتأكيد على أن المبادرة تأتي ضمن رؤية الدولة المصرية لتحقيق حياة كريمة في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي، عبر توسيع نطاق الرعاية والوصول بالخدمات إلى جميع فئات المجتمع دون تمييز.