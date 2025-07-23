اليوم بداية موجة شديدة الحرارة ممتدة حتى هذا الموعد.. تفاصيل

أعلن الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اعتبارًا من اليوم موجة شديدة الحرارة تؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 39 إلى 40 درجة مئوية في الظل، مؤكدًا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة في ظل هدوء حركة الرياح.

وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى الفعلية تتراوح بين 35 إلى 36 درجة مئوية، إلا أن الرطوبة المرتفعة تعمّق الشعور بارتفاع الحرارة بشكل أكبر.