مدبولي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع رئيس القيادة المركزية الأمريكية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه كان هناك لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس القيادة المركزية الامريكية، مشيرا إلى أنه كان لقاء خاص يؤكد حرص الدولتين على اللقاءات الاستراتيجية، والتنسيق المستمر في القضايا الرئيسية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، أن اللقاء اتسم باهمية شديدة، مؤكدا أن الرئيس السيسي شرح بكل التفاصيل لقائد المنطقة المركزية الأمريكية رؤى مصر في القضايا الخامة للمنطقة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد لقائد المنطقة المركزية الأمريكية، موقف مصر الثابت في القضية الفلسطينة ورفض تهجير الفلسطينيين، ضرورة الحرص على وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في غزة.