مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو ويستعرض مستجدات قطاع البترول والغاز

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو .

وأضاف مدبولي أن لقاء الرئيس السيسي بقائد المنطقة المركزية الأمريكية اتسم بالوضوح والشفافية وتطرق للقضية الفلسطينية وعملية الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة .

وتابع مدبولي أنه التقى الرئيس السيسي لعرض ما يتم في قطاع البترول والثروة المعدنية وخاصة في مشروعات الكشف والبحث والاستكشاف ووقت دخولها الخدمة وذلك في إطار زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في مصر مشيرا إلى أن مصر سددت مستحقات الشركاء الأجانب، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بسداد جميع المتاخرات .

عرض الموقف التنفيذي لسفن التغييز

كما أشار إلى أنه تم عرض الموقف التنفيذي لسفن التغييز، وأن هناك 3 سفن تغييز لتأمين احتياجات الدولة من الكهرباء والصناعة، لافتا إلى أن سفن التغييز إجراء مؤقت لحين استعادة انتاجانا بالكامل من الطاقة.